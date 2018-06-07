Modi'nin açıkladığı plan, Hindistan gibi plastik tüketimi fazla olan ülkeler arasında en iddialı çıkış olarak nitelendirildi. Hindistan 1.3 milyar nüfusu ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmasına rağmen, kişi başına plastik kullanımı pek çok Batılı ülkeden daha düşük düzeyde.
Buna karşın, Hindistan'ın plastik kullanımıyla ilgili açıklamalarının oldukça iddialı olduğu belirtildi. Hindistan Başbakanı konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bugün yaptığımız seçimler kolektif geleceğimizi belirleyecek. Bu tür seçimler kolay olmayabilir ancak farkındalık, teknoloji ve gerçek bir küresel ortaklık ile doğru seçimler yapabileceğimize eminim. Plastik kirliliğini hep birlikte yenmek ve bu gezegeni yaşamak için daha iyi bir yer haline getirmek için bir araya gelelim."
KÜRESEL KRİZ
Dünya Çevre günü nedeniyle hazırlanan Birleşmiş Milletler Raporunda, Galapagos'taki tek kullanımlık plastikler ve Sri Lanka'daki strafor yasakları gibi Çin'deki biyolojik olarak parçalanabilen torbaların tanıtımı dahil olmak üzere, 50'den fazla ülkenin plastik kullanımından vazgeçmek için harekete geçtiği belirtildi.
Ancak, buna rağmen, her yıl milyonlarca ton plastik denizlere giriyor, vahşi yaşamı ve gıda zincirini tehtit ediyor. Mikroplastikler artık dünya çapında musluk suyunda ve insan gıdalarında da çıkıyor. Dünya Ekonomik Formu raporuna göre eğer bu şekilde devam ederse 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik olacağı görüşüne yer verildi.
Birleşmiş Milletler raporunda, plastikler üzerinde uygulanan vergiler ve yasakların plastik atıkları engellemek için en etkili araçlardan birisi olduğu, ancak doğru bir şekilde uygulandıkları zaman sonuç almanın söz konusu olduğu belirtildi.
Ayrıca, raporda plastik üreticilerinin sorumluluğu üstlenmek ve daha fazla geri dönüşümü teşvik etmek için ,teşviklerde dahil olmak üzere iş dünyasıyla daha geniş işbirliği yapılmasının önemi de vurgulandı.
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