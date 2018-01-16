Japon televizyon kanalı NHK, ülkede paniğe neden olan bir hata yaptı.

Kanalın son dakika olarak verdiği haberde, Kuzey Kore'den bir füze fırlatıldığı belirtildi. Ancak hatasını fark eden televizyon kanalı dakikalar içinde haberi düzelterek özür diledi.

Geçtiğimiz günlerde de ABD'nin Hawaii eyaletinde yaşayan kişilere balistik füze tehdidi olduğuna yönelik bir mesaj gitmiş, daha sonra bu mesajın yanlışlıkla gönderildiği belirtilmişti.





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