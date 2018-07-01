Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Yusuf Akın, 2 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi.14 yaşındaki bir anda akıntıya kapıldı. Bağırma sesleriyle çevredeki vatandaşlar koşarak 2 çocuğu kurtardı. Derin olan alanda yüzdüğü öne sürülen Yusuf Akın ise gözden kayboldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığına göre, bölgeye polis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri çağrıldı. Dalgıçların katılımıyla arama çalışması yapıldı.

Yaklaşık 2 saat sonra 14 yaşındaki Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden Yusuf'un sol omuzunda morluk olduğu belirtildi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf'un 2 arkadaşının ifadeleri alındı.

KÜÇÜK YUSUF MALABADİ ÇAYI'NDA ARANIYOR

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya götüren 12 yaşlarındaki Yusuf Yılmaz'dan haber alınamıyor. Köy sakinleri, jandarma ve arama kurtarma ekipleri küçük Yusuf'u bulmak için seferber oldu.

BABASI TERK ETMİŞ

Köy Muhtarı Kasım Turan "Yusuf Yılmaz babasıyla birlikte 2 ay önce köye gelerek çobanlık yapmaya başladılar. Babaları onları terk etti. Yusuf köyün hayvanlarına otlatıyordu. Sabah saatlerinde köy sakinleri hayvanları merada sahipsiz buldu. Yusuf daha önce hiç kayıplara karışmadı. Zamanında hayvanları köye getiriyordu. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Dalgıç ekipleri geldi. Suyu kestik, arama çalışması yapılıyor" dedi. Köy sakinlerinden Yusuf Kezer de Malabadi Çayı, su kanalı ve kırsalda arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.