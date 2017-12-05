Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele veren takımlar şimdi nerede?

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Takımın 113 milyon lira borcunun bulunduğunu aktaran Durmaz, bu borcun yarısının kapatılması durumunda takımın şartlarının çok dahi iyi noktalara uluşacağını dile getirdi. Para bulmak için Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile konuştuklarını ve takıma gelir oluşturabilmek için yardım kampanyası düzenlemeyi planladıklarını aktardı.