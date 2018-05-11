Bu yıl 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'nü eşsiz lezzetlerle tatlandırmak istiyorsanız sizler için bir araya getirdiğimiz tarifleri mutlaka deneyin! İşte hem birbirinden lezzetli hem de yapımı Anneler Günü tatlı tarifleri...

EL YAPIMI ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ!

DONDURMALI SUPANGLE

Dondurmalı supangle malzemeler

1 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı kakao

3 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

2 çorba kaşığı tereyağı

Üzeri için

Dondurma

Dondurmalı supangle nasıl yapılır?

1 su bardağı toz şeker, 4 çorba kaşığı kakao, 3 su bardağı süt ve 2 çorba kaşığı unu mikser yardımıyla 2-3 dakika kadar çırpın. Ocağa oturtup orta ısılı ateşte kıvam alana dek pişirin.

Ocaktan alıp 1 paket vanilya ve 2 çorba kaşığı tereyağı ekleyip çırpın. Servis kaselere bölüştürüp ılınmasını bekleyin. Buzdolabında dinlendirdikten sonra dondurma ile servis edin! Afiyet olsun...

HER BÜTÇEYE GÖRE ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ!

İÇİ ISLAK ÇİKOLATALI KEK

İçi ıslak çikolatalı kek malzemeler

250 gram tereyağı

250 gram bitter çikolata

1/3 su bardağı süt

1 su bardağı pudra şekeri

4 adet oda sıcaklığında yumurta

3/4 su bardağı un

İçi ıslak çikolatalı kek nasıl yapılır?

Baton kek kalıbının içini bir fırçayla yağladıktan sonra yağlı kağıtla kaplayın. Tereyağını küçük bir tavada eritip ılınması için kenara alın. Kıyılmış çikolatayı ve sütü bir kaba alıp benmari usulü eritin.

Kabı sıcak suyun içinden çıkartın. Eriyen çikolata ve sütü mikserle çırparak birbirine yedirin. Pudra şekeri ekleyip tekrar mikserle çırpın ve karışımın soğuması için 10 dakika bekletin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları teker teker soğuyan çikolatalı karışıma ekleyin.

Daha sonra eriyip soğuttuğunuz tereyağını katın. Tüm malzemeyi özleşene dek iyice çırpın. Elenmiş unu ekleyip hafifçe karıştırın. Diğer taraftan yumurta aklarını temiz ve kuru cam kasede kabarıp yoğunlaşana kadar mikserle çırpın. Tahta bir kaşıkla çikolatalı karışıma yedirin ve baton kek kalıbına yayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirdikten sonra sıcaklığı 160 dereceye indirip 50 dakika daha pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kekin ılınmasını bekleyin. Dilerseniz üzerini çilekle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

ÇİKOLATALI DONDURMA

Çikolatalı dondurma malzemeler

2 su bardağı çiğ krema

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 paket bitter çikolata

1 su bardağı süt

1 bardağa yakın toz şeker ya da bal

1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü 1 paket toz vanilin

Çikolatalı dondurma nasıl yapılır?

Kremanın yarısını kakao ile birlikte karıştırarak orta boy bir tencerede ısıtın. Kaynama noktasına gelir gelmez ocağın altını kısın ve 30 saniye kaynadıktan sonra ateşten hemen alıp çikolataları ekleyin. Pürüzsüz olana dek karıştırın. Kremanın kalan yarısını da ekleyin.

Orta boy bir tencereye süt ve şekeri (ya da balı) koyun. Isındıktan sonra vanilya ve kremalı çikolatalı sosunu ekleyin. Karışımı bir kabın içerisine boşaltın. Karışımı tamamen soğuduktan sonra bir kalıba döküp buzluğa kaldırın ve yarım saatte bir çıkartıp bir çatalla hızlıca karıştırmak suretiyle dondurun. Bu işlem oldukça önemli. Yoksa dondurma sönük kalacak ve istenilen sonucu vermeyecektir. Ardından tamamen donunca kaselere servis edin. Ev yapımı çikolatalı dondurmanız hazır! Afiyet olsun.

DİYET YAPAN ANNELERE ŞEKERSİZ MUZLU KEK

Şekersiz muzlu kek malzemeler

2 adet büyük boy olgun muz

5 adet hurma

1 çay bardağı pekmez

2 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı yoğurt

80 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 su bardağı tam buğday unu

1 paket kabartma tozu

Göz kararı kuru üzüm

Şekersiz muzlu kek nasıl yapılır?

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın, sıcak suda bekleterek yumuşamasını sağlayın. Ardından blender ile püre haline getirin. Yoğurt, pekmez, tereyağı ve yumurtaları bir kaseye ekleyerek çırpın. Süzme yoğurt, pekmez, tereyağı ve yumurtaları bir kasenin içerisinde kremamsı bir kıvam alana kadar çırpın.

Muzları krema haline gelinceye dek ezin. İçerisine hurmayı ilave edin. Kaşık yardımıyla karıştırın. Ardından kabartma tozunu ve son olarak kuru üzümleri ekleyin. Kek harcını, yağlanmış, unlanmış kek kalıbın içerisine aktarın. 170 derecede ısıtılmış fırında 35-40 dakika kadar kekinizi pişirin. Şekersiz muzlu kekiniz hazır! Afiyet olsun...

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNENİZE YAPABİLECEĞİNİZ 5 SÜRPRİZ

KALPLİ ANNELER GÜNÜ KURABİYESİ

Kalpli kurabiye malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

1.5 su bardağı pudra şekeri

Yarım bardak nişasta

Vanilya

1 yumurta

3 su bardağı un

Arzuya göre 1 çay kaşığı toz tarçın

Üzeri için

Marmelat

Pudra şekeri

Kalpli Anneler Günü kurabiyesi nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında eritilmiş tereyağını, yumurta ile çırpın. Üzerine pudra şekerini, unu, vanilyayı, nişastayı ve toz tarçını ilave edin. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar tüm malzemeleri yoğurun. Hamuru unladığınız tezgahta yarım cm kalınlığında açın. Bir büyük bir küçük kalpli kalıba ihtiyacınız var. Önce büyük kalıbı kullanarak kesin ve daha sonra ortalarını küçük kalıpla kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra üste gelecek olanlara pudra şekeri eleyip alttakilere marmelat sürün ve üzerine kapatın.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE

Damla çikolatalı kurabiye malzemeleri

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı damla çikolata

300 gram un

1 paket kabartma tozu

Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Oda ısısında beklettiğiniz tereyağını, mikser yardımıyla krema haline getirin. Yumurta, pudra şekeri ve tuzu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Elinizin ısısı ile tereyağının çabuk bir şekilde erimemesi için tahta bir kaşık yardımıyla hamuru kıvam alana kadar karıştırın. Damla çikolataları ekledikten sonra karıştırma işlemini hızlıca devam ettirin.

Hazırladığınız kurabiye hamurunu, üzerini streç bir film ile kapladıktan sonra buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Soğuyan ve kıvam alan kurabiye hamurundan cevizden daha küçük parçalar kopartın ve elinizle hızlıca şekil verin. Kurabiyeleri fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Damla çikolatalı kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin. Afiyet olsun.