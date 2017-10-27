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Güzellik Savaşçıları projesinin mimarı, fotoğrafçı Evija Laivina tuhaf görünümleriyle hayrete düşüren güzellik aparatlarını kullanan kadınların fotoğraflarını çekiyor. İşe yarar mı yaramaz mı bilinmez ancak bu güzellik ürünlerinin biraz tuhaf durduğu gerçek. İşte "Başarılı olmak için mükemmel olmalı ve mükemmel görünmelisin" mesajı yerine iç güzelliğe vurgu yapan Evija Laivina'nın Güzellik Savaşçıları çalışması...

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