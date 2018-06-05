BİRCAM sıfır atık çözümünü hoşgörü başkenti Eskişehir’de tanıttı

Günün ilk etkinliğinde Odunpazarı Belediyesi’nin Hamam Yolu Sanat Köprüsü altındaki festival alanında katılım gösterildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Sn. Kazım Kurt ve ekibine vakfın cam atıkları yönetim sistemi anlatıldı.

Diğer etkinlikte ise Tepebaşı Belediyesi’nin Özdilek Kültür Merkezindeki çevre festival alanındaydı. Burada da Tepebaşı Belediye Başkanı Sn. Ahmet Ataç ve ekibine sıfır atık çözümü uygulamalı olarak anlatıldı.

BİRCAM’ın 2019 yılbaşından itibaren faaliyete geçecek SIFIR ATIK çözümünde, vatandaşlar evlerinde ayrı biriktirdikleri cam şişeleri, ilçenin önemli noktalarına konulan CamBank ünitelerine getirip, kırdırarak geri kazanımı sağlayacak. Geri kazanımını sağladığı her bir cam şişe için anında ödül puan kazanacak.

CamBank ünitelerinde kırılan ve renklerine göre kaynağında ayrılan cam atıklar, özel yapım lisanslı cam atık taşıma aracı ile toplanıp, geri dönüşüm tesisine getirilecek. Sistem tamamen kapalı bir biçimde gerçekleştiğinden, toplanan cam atıkların kalitesi oldukça yüksek oluyor ve basit bir ayıklama ile fırına hazır cam kırığı haline getiriliyor. Fırına hazır cam kırıkları, cam fabrikaları tarafından cam harmanı içinde kullanılıyor ve tekrar cam ambalaj üretiliyor. Sistem sürdürülebilir hale getirildiğinde, yaşadığımız çevre korunuyor, doğal kaynak tüketimi azalıyor ve enerjiden tasarruf elde ediliyor.