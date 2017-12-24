Ambalaj üreticileri ve dolumcuları tarafından “geri dönüşüm oranını artırmak” amacıyla geçen yıl kurulan Bircam Vakfı, Türkiye genelinde öğrencilere yönelik ilk eğitim çalışmasını İzmir’de başlattı. Ciner Grubu’na ait “Park Cam” önderliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Gaziemir’de yaklaşık 500 öğrenciye geri dönüşümle ilgili detaylı bilgiler verildi. Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre Gaziemir Belediyesi, Demsa Atık Yönetimi destekleriyle Adnan Menderes İlkokulu ve Gazi Umurbey Ortaokulu’nda gerçekleşen eğitimlerde, ilk olarak öğrencilere “Geri dönüşüm nedir”, “Neden önemlidir” ve “Nasıl yapılmalıdır” gibi konularda, slayt eşliğinde eğitim verildi. Eğitimler sırasında çocukların soruları da tek tek cevaplandı.

HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER

Daha sonra ise, çocuklara bir sürpriz yapılarak cam şişelerde gazoz, limonata ve meşrubat ikram edildi. Kendilerine verilen içeceklerin tadına bakan öğrenciler, ardından da şişeleri tek tek geri dönüşüm makinesine attı. Boş şişeleri, geri dönüşüm ünitesine atan öğrencilere, bir de “pastel boya, şapka ve boyama kitabı”ndan oluşan bir hediye paketi verildi. Gönüllerince bir gün geçiren çocuklar, hem geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi hem de aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

Geçtiğimiz yıl, ambalaj üreticileri ve dolumcuları tarafından kurulan Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (Bircam), Türkiye genelinde yüzde 15 seviyesinde olan geri dönüşüm oranını artırmayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Park Cam önderliğinde; Beypazarı Karakoca Maden Suları, Uludağ İçecek, Kınık Maden Suları ve Sarıkız Maden Suları firmalarının destekleriyle Türkiye genelinde çeşitli projeler hayata geçirilecek.

‘GERİ DÖNÜŞÜM ORANIMIZ ÇOK DÜŞÜK’

Bircam Vakfı Atık Yönetim Müdürü Eyüp Ayhan Balın, geri dönüşümle ilgili çalışmaların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini söyledi. Balın, “Eğitim verdiğimiz öğrenciler, aynı zamanda anne ve babalarının öğretmeni olacak. Yani burada öğrendiklerini hem büyüklerine hem de arkadaşlarına anlatacak. Bu noktada geri dönüşümle ilgili çocuk yaşlarda yapılan bilgilendirmenin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Avrupa’da geri dönüşüm oranı yüzde 60-70’lere ulaştı. Bizde ise bu oran yüzde 20’lerin altında. İşte genç nesillere anlata anlata bu oranı yükselteceğiz. Geri dönüşümü ciddiye almazsak önümüzdeki dönemde gazoz ya da meşrubat içeceğimiz şişeyi, reçel koyacağımız kavanoz bulamayabiliriz. Cam şişenin de en sağlıklı ambalaj olduğunu düşündüğümüzde, dönüşümün büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz” dedi.

Çevre mühendisi ve eğitmen Serap Çınar ise “Türkiye’de yılda 10 milyar adet şişe üretiliyor. Bunların yüzde 40’ı da soda şişesi. Bu şişeleri çöpe atmayalım. Geri dönüşüm sayesinde şişe üretiminde önemli bir enerji tasarrufu sağlayabilmekte ve cam atıklarının yüzde 100’ünü yeniden şişe haline getirebiliyoruz” diye konuştu.

CAMBANK ÜNİTELERİ KURULACAK

Okullardaki eğitim çalışmaları, kısa sürede ülke geneline yayılacak. Ayrıca önümüzdeki dönemde alışveriş merkezleri ve halkın yoğun olduğu yerlere “cambank” adı verilen geri kazanım üniteleri konulacak. Vatandaşlar, biriktirdikleri cam şişeleri bu ünitelerin içine atabilecek. Bu noktada şişeleri getiren vatandaşlara çeşitli ödüller de verilecek.

Bircam Vakfı

geri dönüşüm eğitimi

izmir