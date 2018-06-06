BIRCAM Vakfı'ndan cam atıkları çözümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı Sıfır Atık Projesi’ne Bircam Vakfı’ndan destek geldi. Vakıf, cam atıkları çözümünü Dünya Çevre Günü’nde Eskişehir’de düzenlenen etkinliklerle tanıttı. Günün ilk etkinliğinde Odunpazarı Belediyesi’nin Hamam Yolu Sanat Köprüsü altındaki festival alanında buluşuldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve ekibine vakfın cam atıkları yönetim sistemi anlatıldı. Tepebaşı Belediyesi’nin Özdilek Kültür Merkezi’nde yer alan çevre festivali alanındaki ikinci etkinlikte de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve ekibine Sıfır Atık projesi uygulamalı olarak anlatıldı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre BİRCAM’ın 2019 yılbaşından itibaren faaliyete geçecek Sıfır Atık çözümünde, vatandaşlar evlerinde biriktirdikleri cam şişeleri, ilçenin önemli noktalarına konulan CamBank ünitelerine getirip, kırdırarak geri kazanımı sağlayacak; geri kazanımını sağladığı her bir cam şişe için anında ödül puan kazanacak. CamBank ünitelerinde kırılan ve renklerine göre kaynağında ayrılan cam atıklar, özel yapım lisanslı cam atık taşıma aracı ile toplanıp, geri dönüşüm tesisine getirilecek. Sistem tamamen kapalı bir biçimde gerçekleştiğinden, toplanan cam atıkların kalitesi oldukça yüksek oluyor ve basit bir ayıklama ile fırına hazır hale getirilen cam kırıkları, cam fabrikaları tarafından cam harmanı için de kullanılıp tekrar cam ambalaj üretiliyor. Sistem sürdürülebilir hale getirildiğinde, yaşadığımız çevre korunuyor, doğal kaynak tüketimi azalıyor ve enerjiden tasarruf elde ediliyor.