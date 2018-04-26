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"DUYGU SÖMÜRÜSÜNE BAŞLADI"

Takipçisinin "Bazı kadınlar kocalarının cüzdanları kadar varmış demiş Bircan İpek, sizin bir markanız olduğundan habersiz galiba" mesajına cevap veren Ebru Şancı, "Kendi beleşci ya duygu sömürüsüne başladı! Eminim çok isterdi cüzdanını kullanabileceği bir koca ama maalesef ederi yok" dedi.