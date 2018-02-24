HT Magazin'de yer alan habere göre, Silan, ‘‘Kitabın kahramanı Sezin’i yazarken içimde ne kadar çok kadın olduğunun farkına vardım. Onun için kitabın adı ‘Ve Aslında Bütün Senler Ben’ oldu” dedi.



Dışarıdan hayatı gayet normal görünen evli ve çocuklu bir kadının gerçek dünyasını ve kafasında yaşadığı gelgitleri anlatan kitabın bir özelliği de hepimizi sarıp sarmalayan pek çok şarkının akış içinde sözsel olarak yer alması. Bu şarkılar için özel olarak oluşturulan liste okurlar için spotify üzerinden paylaşılacak.

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