Kedisinin ölümüyle sarsılan Birce Akalay çektiği videoyu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Akalay, "Ara sokaklarda arabalarınızı canavar gibi kullanmayın küçük canlar olduğunu unutmayın" dedi.

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