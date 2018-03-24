'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde 'Aslı' karakterine hayat veren Birce Akalay, 'Beyaz Show'a konuk oldu.



Program boyunca oyuncunun güzelliğini öven Beyazıt Öztürk, konuyu Akalay'ın kaşlarına getirdi ve "Onlar ısıtmıyor mu seni?" esprisi yaptı. Bunun üzerine güzel oyuncudan ilginç bir cevap geldi. Akalay, "Onlar benim bıyıklarım!" diyerek stüdyodakileri güldürdü.

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