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Kimi takipçisi ünlü oyuncunun yeni imajını beğenirken kimisi ise yakıştırmadı. Bir Instagram haber sayfasının Akalay'ın yeni saçları haberinin altına gelen yorumlarda ise oyuncuya, "Bitlendin mi?", "Tek bir soru neden?" gibi yorumlar yapıldı.