HT Magazin'de yer alan habere göre, atölyede bez bebek tasarlayan Akalay, “Burada gösterdiğim varlık onların moralleri için önemli. Bu sorumluluğu alırken dakika düşünmedim. Daha da yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

Akalay’ın tasarladığı ürünler yakında satışa sunulacak.