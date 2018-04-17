Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde eski eşin Sarp Levendoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğendiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Çıkan iddialara kızan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada haberleri yalanladı.

İşte Birce Akalay'ın o açıklaması:

"Sayın basın mensuplarının dikkatine;

Dün ve bugün bazı gazete ve internet sitelerinde yayınlanan Sarp Levendoğlu'nun Instagram hesabını takip ettiğim ve gönderisini beğendiğime ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Benzer haberlere karşı daha öncede yasal yollara başvurulmuş olup, kişilik haklarımı ihlal eden gerçek dışı bu yazının sebebiyle de avukatıma yetki ve talimat verilmiş ve yasal yollara başvurulacaktır. Bu nedenle gerçek dışı bu haberi kullanan mecralardan acilen kaldırılmasını yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla rica ederim. Birce Akalay."