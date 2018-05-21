Bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz. Bireysel emekliliğe kendi arzunuzla ya da otomatik olarak katıldıysanız sorgulama işlemlerini internet üzerinde yapabileceğinizi unutmayın. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, devlet katkısı kullanım ve limit bilgilerini E-Devlet'ten sorgulayabilir.
BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) NEDİR?
Bir kişinn aylık olarak elde ettiği gelirin bir kısmını bankaya düzenli olarak yatırarak belirlenen sürede emekli olmasını sağlayan sisteme Bireysel Emeklilik denir. Sistemde belirlenen süre kalanlar devlet katkısından faydalanır.
OTOMATİK BES
Otomatik BES ise; düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Otomatik BES, 45 yaşın altında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kamu ve özel sektör çalışanlarının tamamını kapsamaktadır. Ayrıca devam eden otomatik BES katılımında son iki şirket tipi kalmıştır. Bunlar;
- Çalışan sayısı 10-49 arasında olan şirketler; 1 Temmuz 2018
- Çalışan sayısı 5-9 arasında olan şirketler; 1 Ocak 2019
E DEVLET'TE BES SORGULAMA
E Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazarak sorgulama yapabilirsiniz.(Hemen sorgulamak için: https://www.turkiye.gov.tr/emeklilik-gozetim-merkezi-bireysel-emeklilik-sistemi-devlet-katkisi-kullanim-ve-limit-bilgileri-sorgulama)
Açılan sayfada temel sözleşme bilgileri, hesaplanan devlet katkısı tutarı ve ilgili yıl için kalan devlet katkısı limiti görüntülenebilir.
BİREYSEL EMEKLİLİK İPTALİ
Bireysel emeklilik için ödeme yaptığınız banka ile görüşüp iptal sözlemesini imzalamanız gerekiyor. Banka şubesinin bireysel emeklilik birimi ile görüştükten sonra iptal sözleşmesini mail yolu ile de alabilirsiniz. İmzaladıktan sonra yine mail yolu ile bankaya postalayabilmektesiniz. İptal talebinizi yazılı yaptıktan sonra kalan süre tahahhütlerinize göre sistemde kalan paranız hesabınıza yatırılır. Eğer hatırlamıyorsanız iptal için aradığınızda bankadan gerekli ödeme bilgilerini de öğrenebilirsiniz.
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