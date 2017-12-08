Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ekim 2017 Raporu yayımlandı.

Rapora göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalarak 762 bin oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 4,9 artarak 632 bin kişiye yükseldi.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren toplam kişi sayısı ise yılın ocak-ekim döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 1 milyon 118 bin kişi oldu.

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