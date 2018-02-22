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Halk takvimine göre kıştan bahara geçişin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki havaya düştü. Peki, ikinci cemre ne zaman düşer? Cemre düşmedi nedir? Cemre kelimesinin anlamı nedir? İşte cemre ile ilgili merak edilenler...