Şimdi biraz empati yapalım. Komplo teorisi ya da saçma sapan kanıtlanmamış ispat edilemez safsatalar üzerine konuşmayalım. Sadece empati yapalım.
Milli Takımımız, Dünya Kupası Eleme Grubu’nda elendi ve finallere gidemedi. Velev ki aynı gruba düştük. Bu kez Avrupa Şampiyonası için aynı rakiplerle mücadele ediyor. Hırvatistan-İzlanda- Ukrayna ve Türkiye grupta kalifiye olacak 2 adaylık için yarışıyor. Şimdi empati zamanı.
UEFA Başkanı Ceferin’in Ukrayna Federasyonu’ndan 103 milyon Euro alacağı var. Mevcut Ukrayna Federasyon Başkanı Surkis, 103 milyon Euro’yu ödemediklerini açıklıyor. Bir kısmının hibe edilmesini umduklarını söylüyor. Ceferin ise “UEFA Başkanı olduğum sürece bu parayı istemeyeceğim” demiş. Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic de Ceferin’in UEFA’sına karşı 3.5 milyon Euro’luk alacak davası açmış. Ceferin’in UEFA’sı “Bu parayı ödemeyiz çünkü Cacic başarısız oldu. Üstelik bizim yönetimimizde bulunan işveren statüsündeki restorancıya saldırdı” diyor. İki taraf davalık.
Şimdi; biz Türkiye olarak bu grupta yarıştayız. Ne düşünürüz? Yıldırım Demirören ve TFF yönetimi, Milli Takım takip eden gazetecilerimiz neler yazar neler düşünür, ne söyler acaba? Yönetici otoritenin organize ettiği bir organizasyondaki kurumlardan birinden alacaklı diğeriyle de davalı olma durumu çıkar çatışması mıdır değil midir? Hukukçu, özellikle spor hukukçusu ya da uluslar arası hukukçu okurlarımın yanıtlarını bekliyorum.
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Karnımızdan konuşmayalım, M.Ali Aydınlar ile girilen seçim öncesinde özelde ‘devlet’le, genelde Ankara ile Aziz Yıldırım’ın ilişkisi limoniydi. Yıldırım da bu durumu lehine kullandı ve zaten kazanacağı seçimi farklı galip bitirdi. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası FETÖ’ye ilk kurşunu atan camianın başkanı olarak Aziz Yıldırım, tıpkı İlker Başbuğ ve döneme tanık eski askerler gibi FETÖ mücadelesindeki samimiyeti konusunda Sayın Erdoğan’ın ismini ön plana çıkardı. İlişkiler sıcaklaştı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Sudan ziyaretinde Aziz Yıldırım da varmış. Hatta iki ülke işadamları arasındaki işbirliği anlaşmasına Türk tarafı adına Aziz Bey imza koymuş. Ankara ile Sayın Erdoğan ile devlet ile iyi ilişkiler geliştirmek F.Bahçe’nin faydasınadır. Bakalım Aziz Bey bu yeni ve olması gereken yakınlığı, bu yeni etkiyi kongreye nasıl anlatacak?
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Tüm 90 dakikanın sadece yüzde 1.5’unda depar atmış. Yaklaşık yüzde 5’inde de koşmuş. Gerisi jog ve yürüyüş. Maçta 1 gol, 1 asisti var. Üstelik rakip Real Madrid! Demek ki Messi, Fener’de oynayacak koşu kapasitesine sahip değil! Artık saçma sapan topa sahip olma istatistiği ve boş boş koşma istatistiklerinden değil de top kaybı, top tutabilme, başarılı top kontrolü, packing ve impact ve evet ısrarla bir kez daha DİKİNE FUTBOL istatistiklerini konuşacağımız bir 2018 görürüz umarım.
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Efendim, sevgili okurlarım; 2009 yılından bu yana spor sayfalarındaki Haber Köşkü köşem cuma günleri yayınlanıyordu. Bu haftadan itibaren artık perşembe günleri buluşacağız. Hepinizi her perşembe bekliyorum. İyi seneler diliyorum.
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