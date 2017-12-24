Posta’nın haberine göre, Berrak Tüzünataç, önceki gece Arnavutköy’de gittiği bir lokantanın çıkışında objektif karşısına geçti.



‘ACELEMİZ YOK’

Berrak Tüzünataç evlilik sorularına, “Son dönemlerde boşanma haberleri artmaya başladı. Böyle olunca insan nikâh masasına uzak duruyor. Evlilik için henüz vakit var, acelemiz yok. Yine de bu işler nasip kısmet. Büyük konuşmamak lazım” yanıtını verdi.

Birkan Sokullu, 2012’de evlendiği Aslı Enver’den Ağustos 2015’te boşanmıştı.

berrak tüzünataç

birkan sokullu