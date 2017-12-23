Foreign Policy dergisinin haberine göre, Abu Dabi'nin Zayed Limanı yakınında yüzme havuzlu bir villada Batılıların BEA'lilere istihbarat eğitimi verdiğini, Abu Dabi'ye 30 dakika mesafedeki 'Akademi' isimli merkezde de BEA'lilerin CIA'in 'Çiftlik' adını verdiği Paery Kampı'nda yapıldığı gibi çatışma eğitiminden (silah çeşitleri, bağırarak destekleme ve sürüş gibi konularda) geçirildiğini yazdı.

Eğitimlerle ilgili resmi belgeleri gördüğünü ve sürece dahil olan eski ABD yetkilileriyle görüştüğünü belirten dergi, BAE'nin büyük paralar karşılığı CIA'in ve ABD hükümetlerinin eski yetkililerini tuttuğunu aktardı. Bu kişilerden biri, günde 1000 dolar aldığını, bir villada ya da Abu Dabi'de 5 yıldızlı otelde kalabileceğini söylediklerini aktardı.

BÜYÜK PARALAR KARŞILIĞI ABU DABİ VELİAHT PRENSİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

FP'ye konuşan ve adı belirtilmeyen 6 kaynağa göre, istihbarat eğitimi operasyonun gerisindeki kilit ismin eski istihbaratçı Larry Sanchez olduğu belirtildi. CIA'in en gizli servislerinde görev alan Sanchez, CIA ile New York Polis Teşkilatı arasında Müslüman şüphelileri 'terör' eyleminde bulunmadan yakalamaya yönelik çok tartışmalı bir program başlatmasıyla tanınıyor. Program kapsamında New York'taki Müslümanlar camide, kitapçıda, hemen her yerde çok sıkı takibe alınmıştı. Sanchez, son 6 yıldır New York'ta programı başlattığı sırada yakın dostluk kurduğu Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan için çalışıyor. Sanchez tek başına çalışmıyor, aralarında başka Batılı profesyonel güvenlikçiler de var.

Abu Dabi Veliaht Prensi için yabancı güvenlikçilerden oluşan bir ordu kurduktan sonra faaliyetlerine devam eden özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Eric Prince de bu isimlerden biri... Beyaz Saray'ın eski terörle mücadele koordinatörü Richard Clarke da Good Harbor Security Risk Management isimli şirketin CEO'su sıfatıyla Abu Dabi Veliaht Prensi'nin danışmanlığını yapıyor.

BAE'deki ABD'li eski yetkililer, bir ülkenin kendi istihbarat servislerini kurmak için para karşılığı yabancıları görevlendirmesi hakkında, "Hayalleri BAE'nin kendi CIA'ini yaratması" dedi.

ABD HÜKÜMETİNİN DE HABERİ VAR

ABD hükümetinin 2010 ve 2011 yıllarında İranlıların oluşturduğu siber saldırı kapasitesine karşı kendi resmi yetkililerini BEA'ya gönderdiği ve yasadışı dinlemeleriyle meşhur ABD'deki Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) bir benzerinin BAE'de kurulmasına yardım ettiği belirtildi. Her şeyini ABD'nin belirlediği BAE'deki versiyonun adı önce Ulusal Elektronik Güvenlik Otoritesi, sonra da Sinyal İstihbarat Kurumu oldu.

Dergi aynı zamanda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik-istihbarat kurumlarını CIA gibi oluşturmaya çalışırken, ABD ordusu ve istihbaratında uzun yıllar görev yapılarak elde edilmiş becerileri satın almasının, ABD açısından yasal soru işaretleri doğurduğunu yazarken, ABD'lileri tutan BAE hükümetine bağlı şirketin FBI soruşturması altında olduğu belirtildi. ABD'nin vatandaşlarının askeri ve istihbarat eğitimi vermesine kısıtlamalar getiren, bu tür eğitimleri 'ihracat' olarak saydığı bazı düzenlemeleri var. Düzenlemeleri ihlal edenlere dava açılabiliyor. Ancak Sanchez'in CAGN Global şirketi, ABD Dışişleri'nden 'ihracat ruhsatı' almayı başarmış.

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