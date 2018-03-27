Birleşik Arap Emirlikleri: Katar'ın savaş jetleri, iki sivil hava aracımıza tehlikeli bir şekilde yaklaştı

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet haber ajansı WAM, sivil havacılık otoritesine atıfla verdiği haberinde, Katar'a ait iki savaş jetinin Pazartesi günü Bahreyn semalarında BAE'ye ait iki sivil hava aracına tehlikeli bir biçimde yakın uçtuğunu aktardı.

BAE sivil havacılık otoritesinin bu 'provokatif hareketi' kınadığı belirtildi.

Aynı zamanda bu olayın, daha önce Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne benzer iki adet olayın ihbar edilmesinin ardından geldiği ifade edildi.

Geçen yıl Haziran ayında BAE, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn, 'Orta Doğu'da terörizme destek vermekle' suçladıkları Katar'a bir dizi yaptırım kararı almıştı.

BAE bu yaptırım kararları kapsamında Katar'a hava sahasını kapattı.

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