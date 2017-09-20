Birleşik Krallık'tan Myanmar'la olan askeri ilişkilerine darbe

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York’ta konuşan May, "Myanmar’da Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) olanlar konusunda son derece kaygılıyız. Onlara karşı yürütülen askeri operasyon sona ermeli." dedi.

May, çok sayıda kişinin hayatlarını kurtarmak için ülkeden kaçmak zorunda kaldığını belirterek, "Aung San Suu Çii ve Myanmar hükümeti, askeri operasyonun sona ermesi gerektiğini açıkça ortaya koymalı." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların yaşadıklarıyla ilgili uluslararası toplumun da kaygılı olduğunu ifade eden May, "Birleşik Krallık hükümeti bugün bu sorun çözülene kadar Myanmar ordusuyla savunma alanındaki bütün ilişkimizi ve verdiğimiz askeri eğitimi durdurduğumuzu ilan ediyor." sözlerine yer verdi.

Resmi açıklamaya göre Birleşik Krallık, Myanmar ordusuna yıllık 305 bin sterlinlik bütçe kapsamında demokrasi, liderlik ve İngilizce eğitimi sağlıyor.

SUU Çİİ KATLİAMI REDDETMİŞTİ

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik katliamlara sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii bugün yaptığı açıklamada, 5 Eylül'den bu yana Arakan'da operasyon düzenlenmediğini iddia ederek, "Myanmar, uluslararası incelemelerden korkmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD DIŞ İŞLERİ BAKANI TILLERSON, SUU Çİİ'Yİ ARADI

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü. Görüşmede, Arakan'daki insanlık krizinin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson ve Çii'nin telefon görüşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Dışişleri Bakanı, Myanmar hükümetinin Arakan'daki şiddet olaylarını sona erdirme çabalarını ve şiddet olaylarından dolayı yerlerinden edilen insanların evlerine geri dönmelerini sağlamalarını memnuniyetle karşılamaktadır."

Nauert, "Bakan aynı zamanda, Burma hükümeti ve ordusunun yerlerinden edilen insanlara insani yardımların ulaştırılması ve çok rahatsız edici insan hakları ve şiddet iddialarına değinmesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

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