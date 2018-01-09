Tameside Hastanesi, ziyaretçilere ve sağlık görevlilerine hazırladığı yemeklere eklenen tüm şekeri kaldırma kararı alarak, menüsünden tüm şekerli atıştırmalıklar ve gazlı içecekleri çıkardı.
DHA'nın haberine göre; ziyaretçilerin hastane restoranından alabileceği içecekler yalnızca çay, kahve, süt ve su ile sınırlandırıldı.
Karar, diğer hastaneleri de benzer uygulamaya çağıran kampanyacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.
The Guardian’a konuşan Ulusal Obezite Forumu başkanı Tam Fry, “Böyle bir karar için geç kalındı. Bu karara artık her hastanenin uyması gerektiğine inanıyorum, umarım uyarlar. Sağlık Bakanlığı böyle bir kararı uygulama konusunda çok yavaş davranıyor” dedi.
OBEZİTE SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN CESARET VERİCİ ADIMLAR
Tameside Hastanesi’nin yeni planının “mükemmel” olduğunu belirten Fry, kararından dolayı hastane yönetimini kutladı.
Birleşik Krallık Kuzeybatı Halk Sağlığı Merkezi’nden Steve Morton da, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yerel hastanelerden birinin ülkenin obezite sorununu çözmek için cesaret verici adımlar attığını görmek harika. Büyük işverenler sağlıklı yiyecekler tercih ederek ve şekerli atıştırmalıklar gibi daha az sağlıklı seçenekleri kısıtlayarak, çalışanlarını sağlıklarını düşünmeye teşvik ettikleri için mükemmel bir örnek oluşturabilirler."
Hastane restoranının şefi Simon Smith, "NHS'de diyet eğitimine sahip sayılı şeflerden biri" olarak tanınıyor.
Hastanedeki işine Mayıs ayında başladığını belirten Smith, "O sırada menü normal Kuzey yemekleriydi; yani, insanların alışık olduğu pasta, cips gibi rahat yemekler. Bunun yerine kuskus ile servis edilen mantar sote gibi hafif yemekler sunmaya çalıştık. Bu gibi yemekler hem popüler hem de karbonhidrat seviyesi açısından düşük, protein açısından yüksektir. Böylece sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyoruz" dedi.
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