Birleşmiş Milletler'den Kerkük operasyonu sonrası Irak'a çağrı: Tüm siviller korunmalı

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak ordusunun Kerkük operasyonu sonrası ülkenin kuzeyinde, başta Kürtler olmak üzere sivillerin zorla yerlerinden edildiklerine ilişkin haberler nedeniyle endişeli.

BM Irak Destek Misyonu yaptığı yazılı açıklamada Bağdat yönetimine tüm sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) göre, operasyonun ardından yaklaşık 100 bin Kürt Kerkük'ü terk etti.

IKBY yetkilileri, bu kişişlerin mezhep çatışmalarından korktuklarını söylüyor.

Ancak IKBY'nin açıkladığı rakam henüz BM yetkililerince doğrulanmadı.

Pazar günü Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinin başlattığı operasyon sonrası IKBY'nin silahlı gücü olan Peşmerge güçleri 2014 öncesindeki sınırlara çekilmişti.

Kerkük operasyonu sonrası Peşmerge güçlerinin geri çekildiği bazı bölgelerde, evlerin ve işyerlerinin yağmalanıp yıkıldığına ilişkin haberler geliyor.

Reuters haber ajansına göre bu saldırıların çoğu, petrol zengini Kerkük ile çoğunlukla Kürtler ve Şii Türkmenlerin yaşadığı Tuzhurmatu'dan geliyor.

BM yetkilileri, Tuzhurmatu'da 150 evin yakıldığı ve 11 evin havaya uçurulduğuna; Kerkük'te de bazı Türkmen siyasi partilerin ofislerine saldırı düzenlendiğine dair ihbarlar aldıklarını açıkladı.

IKBY, Irak Başbakanı İbadi'nin çağrısından memnun

Öte yandan IKBY, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladı.

IKBY yönetiminden yapılan açıklamada, "Askeri operasyonlarla sorunları çözmek mümkün olmayacak" denildi.

Açıklamada ayrıca "Sorunların Irak Anayasası'na dayalı bir şekilde çözümü için, uluslararası toplumdan iki tarafın diyaloğu başlatmasına yardım etmesi konusunda yardım istemiştik" ifadeleri yer aldı.

- EPA Irak Başbakanı Haydar el-İbadi

İbadi, Salı günü yaptığı açıklamada "bağımsızlık referandumunun mazide kaldığını" söylemişti.

Ancak Irak Başbakanı müzakerelerin başlaması için önkoşul olarak "anayasaya aykırı" olduğunu vurguladığı referendumun iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti.

IKBY'nin açıklamasında ise referandumdan söz edilmedi.

25 Eylül ayında yapılan referandumda, oy veren seçmenlerin yüzde 92'si bağımsızlığa destek vermişti.

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