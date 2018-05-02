Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yeni Kıbrıs danışmanı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Özel Danışmanı olarak Amerikalı Jane Holl Lute'yi atadı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in onayı ile Lute'yi atadığı bildirildi. Lute daha önce Birleşmiş Milleteler Cinsel Tacizi Önleme Özel Kordinatörü olarak görev yapmaktaydı.

BM Kıbrıs Özel Danışmanı pozisyonu geçtiğimiz yıldan beri boştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adını taşıyan "Guterres çerçeve belgesini'' stratejik belge kabul etme önerisinde bulunmuştu.

Rum lider Nikos Anastasiadis, Akıncı'nın önerisini müzakere etme çağrısı yapmış ve Guterres'in BM nezdinde yeni bir Kıbrıs danışmanı atayacağını duyurmuştu.

Rum ana muhalefet partisi AKEL'in lideri Andros Kiprianu ise Anastasiadis'e, Akıncı'nın önerisini kabul etme çağrısı yaptı. Kiprianu, "Guterres çerçevesiyle Garanti Antlaşması'nın lağvedileceği, müdahale haklarına son verileceği ve Güzelyurt'un Rum yönetimi altında olacağı çok nettir" dedi.

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