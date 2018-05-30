HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Gültepe Mahallesi’nde seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Milletvekili Adayı Bilal Doğan, projeleri hakkında konuştu. Doğan, “Burası körfez manzaralı kentin en değerli yaşam alanı, lakin çok önemli bir kısmı gecekondu ya da imara aykırı çarpık yapılardan oluşuyor. Bu sorunu birlik içinde çözmek zorundayız” dedi.

Kentteki meslek örgütlerine, siyasi partilere ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Bilal Doğan, “İdeolojik belediyeciliği, siyasi kutuplaşmaları, tartışmaları, her türlü istismarı bir kenara bırakalım. Gültepe’yi adına yakışır biçimde imarını, altyapısını, ulaşım aksını, parklarını, sosyal yaşam alanlarını, okullarını, hastanesini projelendirelim. Burada herkes kazanacak, herkesin yaşam kalitesi artacak. Herkes İzmir’in en güzel, en rahat ulaşılabilir, muhteşem körfez manzaralı semtinde, güvenli konutlarda, huzur içinde yaşamanın keyfini yaşasın” diye konuştu.

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