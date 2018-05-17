Kastamonu'da 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik, birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Sahur vakti işlenen cinayetin şüphelisi, sabah jandarmaya giderek teslim oldu.



DHA'nın haberine göre olay, Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşayan Pınar Çelik ve Gencay G. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Gencay G., bıçakla Pınar Çelik'i boğazını keserek öldürdü. Gencay G., olayın ardından Pınar Çelik´in üzerini örterek, sabah saatlerinde jandarma karakoluna gitti. Cinayet şüphelisi teslim olurken, Pınar Çelik´in cenazesi savcının yaptığı inceleme sonrası Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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