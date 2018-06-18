HT Egeli'de yer alan habere göre, ilçe ziyaretlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez Bergama’ya giderek hem köylü ve üretici, hem de işçi ve patronlarla buluştu.

İlçede vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Başkan Kocaoğlu, Bergama’nın Çamavlu, Güneşli ve Karaveliler mahallelerini ziyareti sırasında önemli açıklamalar yaptı. Bergama ilçe merkezinde bulunan tekstil-konfeksiyon atölyesinde çalışanların bayramını kutlayıp semt pazarını gezen Başkan Kocaoğlu, Bergama Ticaret Odası’nı da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, meclis üyeleri ve ilçedeki meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi.

Kocaoğlu, yerelde kalkınmak için yola çıktıklarını ve hayata geçirdikleri bu modelin Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Üretici birlik olursa bu sıkıntılar daha kolay aşılır. Daha çok güçlenir ve yeni iş alanları yaratır. Ben elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Ancak siz de kesmek zorunda kaldığınız çam ağaçlarının yerine mutlaka yeni çamlar dikin. Kozak Yaylası’nın geleneksel geliri olan fıstık çamının burada varlığını sürdürmesini istiyoruz. Koyun keçi, fidan dağıtımına, arıcılık eğitimi verip arı kovanı, arı dağıtmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kozak’a proje

Bölgenin kalkınması için doğa turizminin canlandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, Seferihisar Bademler’de oluşturdukları Doğal Yaşam Köyü modelini Kozak Yaylası’nda da hayata geçirebileceklerini söyledi.

Direndik ve asla eğilmedik

Konuşmasında ülkenin 5 yılda ayağa kalkabileceğini, ekonominin düzelebileceğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, “Biz İzmir’de örnek olduk. Norveç büyüklüğünde bir kentte örnek işler başardık. Her türlü baskıya, operasyonlara rağmen direndik, bükülmedik, eğilmedik. Birlikte yol yürüyeceğimizi, birbirimize inanırsak dağları devireceğimizi gördük. Türkiye’nin en borçlu belediyesini Türkiye’nin en güçlü kurumu haline getirdik” dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bergama’da vatandaşlarla bir araya geldi. "

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