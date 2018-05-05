Birmingham City - Fulham rakamlar

Birmingham City ve Fulham, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 43 puanlı Birmingham City 20. sırada bulunuyor, Fulham 88 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Birmingham City, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fulham, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Birmingham City kazanırsa 4.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Fulham sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Birmingham City önceki hafta Bristol City mücadelesinde 0-1 kazandı.

Fulham ise Sheffield Wednesday karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Birmingham City, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 23 gol yedi.

Fulham, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 12 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Fulham, deplasmanda 38 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.