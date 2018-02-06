Birsen Bekgöz kimdir? Survivor 2018'in başlamasına sayılı günler kala dün yayınlanan tanıtımla Gönüllüler takımı da belli oldu. Survivor 2018 All Starlar'a karşı Gönüllüler takımında yer alan isimlerden biri de Birsen Bekgöz... Survivor izleyicileri Gönüllüler takımında yer alan Birsen Bekgöz'ü araştırmaya başladı. Peki, Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında? İşte Birsen Bekgöz'ün hayat hikayesi...

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Survivor 2018 Gönüllüler takımının yarışmacısı Birsen Bekgöz hakkında bazı bilgiler;

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi. 1.73 cm boyunda olan Bekgöz, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldu. 2004-05'de 200 metre, 2006 yılında 400 metre, 2010 ve 2013 yılları arasında ise 400 metre engelde birinci olmuştur.

Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlar da yarışan Bekgöz, 400 metrede Türkiye rekortmenidir.

2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazanmıştır. 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanan Bekgöz, İslam Oyunları'nda 7*100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanmıştır.

Evli olan Birsen Bekgöz, Survivor 2018'de Gönüllüler takımında yarışacak.

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