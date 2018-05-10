Birsen Bekgöz, Survivor 2018 yarışmasının Gönüllüler takımında mücadelesine devam ediyor. Kısa mesafe koşucusu olan ve 3 kez Türkiye rekoru kırmayı başaran Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Gönüllüler Birsen Bekgöz nerelidir? İşte Birsen Bekgöz'ün hayat hikayesi...

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur. Günümüzde hala Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 3:29.42'lik dereceleri ve 400 metredeki 52.15'lik bireysel derecesiyle üç Türkiye rekoru sahibidir.

Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu.

2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

Takım arkadaşları olan Özge Gürler, Pınar Saka ve Binnaz Uslu ile birlikte 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazanan Birsen Bekgöz, 2012 yılında Londra'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye kafilesinde yer almıştır.

2013 yılındaki Akdeniz Oyunları'nda 400, 400 engelli ve 4x400 metrede yarıştı. 400 metreyi dördüncü, engelliyi ise beşinci sırada tamamlayan Birsen Bekgöz, 37 yaşındadır.

Birsen Bekgöz, Survivor 2018 All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yer alıyor.

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