Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verilerine göre, açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 56.59 lira, aylık 1,698 liralık harcama yapması gerekiyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 14.51, yetişkin bir erkeğin 14.98, 10-18 yaş arası bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 11.05 lira.