Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı: Pro takım kuracağız

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun başarıyla tamamlandığını ve katılan takımların ülkemizden çok mutlu ayrıldığını söyledi, “En büyük eksiğimiz bu seviyede bir Türk takımına sahip olmamak” dedi. Bu yıl ilk kez Dünya Bisiklet Birliği UCI’ın takvimindeki en üst basamak olan ‘World Tour’ kategorisinde koşulan TUR 2017 sonrası, Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Küçükbakırcı, gelecek yıla kadar bu seviyede yarışacak ve Türkiye’nin sesini tüm dünyaya duyuracak bir profesyonel bisiklet takımı oluşturacaklarını müjdeledi. Bu yıl World Tour’a katılacak kapasitede takımımız olmadığı için özel izinle Türk Milli Takımı’nın turda yer aldığına dikkat çeken Küçükbakırcı, şöyle konuştu: “Milli sporcularımız elinden geleni yaptı ve çok başarılı bir tur geçirdi. Ahmet Örken bir etapta ikincilik kürsüsüne çıktı. Onur Balkan ‘Vestel Türkiye Güzellikleri’ mayosunu kazandı. Bunlar bu seviyede tarihi başarılar. Ancak bizim sürekli bir takıma sahip olmamız gerekiyor. Bunun için düğmeye bastık. Kamu kuruluşlarımız, spora destek veren kamu bankalarımız ve dünyaca ünlü markalarınızın desteğini isteyeceğiz. 2019’da Ay-Yıldız’la tüm dünyada yarışacak bir ‘Pro’ takımımız olmasını hedefliyoruz.”



YILLIK MALİYET 10 MİLYON EURO

Böyle bir takım için yıllık 10 milyon Euro’luk bir bütçe gerektiğini açıklayan Başkan Küçükbakırcı, ülkemizde bu paraların çok daha fazlasının bir tek futbolcu için harcandığına dikkat çekti, “Futboldaki halimiz ortada! Bisiklete yapılacak yatırım boşa gitmez. Bu sporun dünyada 1 milyar kişinin üzerinden izleyicisi var. Böyle mükemmel bir turu organize eden Türkiye, buralarda yarışacak bir dünya takımına sahip olmayı da hak ediyor” ifadelerini kullandı.



‘VELODROM ŞART’

Pist bisikletinin gelişimi için velodromun şart olduğunu dile getiren Küçükbakırcı, bu yatırım için de son aşamaya gelindiğini söyledi. Konya’da bir velodromun yatırım planına alındığını ve arazi tahsisi çalışmalarının sürdüğünü belirten Erol Küçükbakırcı, velodrom olması halinde bu alanda Türk sporcuların olimpiyatta birkaç madalya alabileceğini iddia etti. Başkan Küçükbakırcı, “Olimpiyatta bisiklet için toplam 66 madalya var. 36’sı pist bisikletinde. Biz neden birkaçını almayalım. Bulgaristan’da 10, İran’da 25, Almanya’da 175 velodrom var, bizde hiç yok” dedi.



YILDA 4 BİN KM PEDAL BASIYORUM’

Erol Küçükbakırcı yarıştığı günler geride kalsa da bisiklet üzerinden inmiyor. “Bisikletsiz bir yaşam düşünemiyorum” diyen Küçükbakırcı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bisiklet 7’de 70’e herkesin, her yaşta yapabileceği bir spor. Ben de yılda ortalama 4 bin km bisiklete biniyorum. Haftada üç gün her sabah birkaç saat antrenman yaparım. Günlük ortalama 40 km pedal basıyorum. Sağlığımı bisiklete borçluyum”.



"TUR, 2 MİLYAR KİŞİYE ULAŞTI"

Küçükbakırcı, Tur’un yurt içi ve dışında birçok TV kanalı tarafından canlı veya özet olarak yayınlandığına vurgu yaptı, “Bu sene turumuz, 700 milyon konuta girdi. Bu da yaklaşık 2 milyar insanın bizi izlediği anlamına geliyor. Burada Türkiye’nin güzellikleri yayınlanıyor. Dünya da izliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi; spor insanın ortak dilidir. Dil farklılığı olan insanlar yarışıyor ve izliyor” dedi.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı