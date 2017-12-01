Bisiklet Spor Gelişim Çalıştayı Antalya’da başladı

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’nın konuşmasıyla başlayan Çalıştay’da Türk Bisikletinin geçmişi ve bugünü ve geleceği konuşulacak.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı açılış konuşmasında, 2017 yılında Türkiye'nin 7 bölgesinde yarış düzenlediklerini belirterek, "Türk Bisikletinin gelişmesi için Federasyonumuz Yerel yönetimlerle işbirliği yapacağız. Yol ve Dağ branşlarımızın yanında Pist ve BMX branşlarda da yeni dönemde faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz. Hedefimiz Türkiye’mize bisiklet sporumuza pist yarışları 10 Veledromu kazandırmaktır. Bolu Antalya, Alanya ve Konya’da Veledromların temelleri en kısa atılacak. Türk Bisikletinin gelişmesi için illerimizde kulüpleşmeyi destekleyeceğiz sadece genel kurullarda oy kullanmak için 1 sporcu ile kurulan paravan kulüpleri de tescil etmeyeceğiz. Bu yılı Cumhurbaşkanlığı Turu 21 takımın katıldığı Türkiye’mizin güzelliklerini 2 milyar kişiye izlettiren Pro turu gururla düzenledik." dedi.

Çalıştayın ilk gününde Prof.Dr.Yavuz Taşkıran Moderatörlüğünde Bernd Ebler (Almanya Bisiklet Federasyonu U23 Takımı Antrenörü) “Modern Bisiklet Antrenmanı Planlaması” ile ilgili sunum yaptı. İkinci oturumda Doç. Dr. Cem Çetin Moderatörlüğünde “Yerel Yönetimler ve Bisiklet” Konusu ele alındı. Sunumda Muhammet Öztürk İzmit Belediyesi’nin 'Bisiklet Şehri İzmit' ve ‘ İzmit’i seviyorum, Bisiklete biniyorum’ projelerini anlatırken 5 nci sınıf öğrencilerine 55 bini aşkın bisiklet dağıtıldığını 2018 yılında öğrenciler, öğretmenlere muhtarlar ve STK yöneticilerine toplam 12.500 bisiklet dağıtılacağını söyledi.

Türk Bisiklet Ailesini biraraya getiren ‘2.Bisiklet Spor ve Gelişim Çalıştayı Antrenör Hakem ve Mekanisyen kursları ve panellerle devam edecek.



