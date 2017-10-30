Bisikleti çalınan Fransız'a bölge halkından 'ahlaki destek'

Gezi tutkunu 30 yaşındaki Etienne Godard ve kendisi gibi doktor olan eşi Mathilde, geçen yıl Hong Kong'tan başladıkları ve yaşamlarını sürdürdükleri Fransa'nın kuzeyinde bitirmeyi hedefledikleri bir dünya turuna çıktı. Bisikletleriyle 11 ayda 15 bin kilometre kateden çiftin başına, turlarının bitimine birkaç hafta kala geçen ay talihsiz bir olay geldi.
Hırsızlık ve yankesicilik olaylarının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu Napoli yakınlarındaki Castel Volturno kasabasında denize girmek isteyen Godard çifti, bisikletlerini plajın girişine bıraktı.
İçinde fotoğraf makinesi, cep telefonu, elbiseleri, gözlükleri, kamp malzemeleri ve diğer eşyaları bulunan çantaların da asılı bulunduğu Etienne Godard'ın bisikleti, beş dakika sonra çalındı.
Olayın ardından Facebook hesabından bisikletini gösteren bir fotoğrafı paylaşan Godard, "Bisikletimi bulmak için bana yardım edin" çağrısında bulunarak, takipçilerinden mesajını yaymalarını isterken, hem bisikletinin hem de çalınan eşyalarının ekonomik değerden çok, muazzam birer duygusal değeri olduğunu da belirtti.
DÜNYA TURUNU BİR İTALYA'NIN HEDİYE BİSİKLETLE TAMAMLADI
Bu ileti üç binin üzerinde paylaşım alırken, birçok İtalyan ise üzüntülerini ifade eden yorumlar yaptı ve hırsızlar adına özür diledi.
Napolili Francesco Langella da, dünya turunu bitirmesi için Etienne Godard'a kendi bisikletini hediye etti.
Godard ise yayınladığı mesajda, "Ülkenizin güzelliği, cömertliğiniz ve misafirperverliğiniz beni çok etkiledi. Çok yakında sizi ziyarete geleceğim" dedi.
"Ahlaki bir sorumluluk" hisseden Castel Volturno halkı da, aralarında 975 euro (yaklaşık dört bin 300 lira) toplayarak, zararını karşılaması için gezginin banka hesabına havale yaptı. Belediye Başkanı Dimitri Russo da buna katkıda bulundu.
İtalyan basını, bu miktarın maddi-manevi zararı karşılamaya yetmeyeceğini, ancak duygusal bakımdan çok önemli bir jest olduğunu ve İtalyan halkının cömertlik ve misafirperverliğinin bir göstergesi olduğunu yazdı.
Bu arada dünya turunu bitiren gezgin çift, Fransa'ya döndü.
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