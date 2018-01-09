Antalya polisini alarma geçiren taciz olayı Kepez ilçesinde meydana gelmişti. ilkokul öğrencisi R.K., marketten ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yürken bisikletle seyreden M. E., bir süre takip ettiği kız çocuğunu kaldırımda durdurmuş ve küçük kızı öpmeye başlamıştı.

R.K.'yi zorla öperek taciz eden 30 yaşındaki M. E., adliyeye sevk edildi. M. E.'nin 'küçük yaşta kıza cinsel istismar' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden geçen yıl çıktığı, 13 yaşındaki başka bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Antalya'da ekmek almaya giden kız çocuğu 8 yaşındaki R.K. ile 13 yaşındaki Z.Ö.B.'ye cinsel tacizde bulunan M. E., savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, küçük çocuğa cinsel taciz suçundan tutuklandı.

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