Bitcoin 19.000 doları görüp geriledi: Kripto paranın baş döndüren 20 dakikası

Son iki hafta içinde üst üste rekor kıran sanal para birimi Bitcoin'deki fiyat hareketleri, dün daha önce görülmemiş boyutlara ulaştı.
Dün güne 16.000 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin'in fiyatı, alım-satım yapılan Coinbase adlı internet sitesine gelen yoğun taleple birlikte 19.000 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Ancak Bitcoin'in bu yükselişi fazla uzun sürmedi ve sanal para birimi yine dakikalar içerisinde 15.000 dolara düştü. Bitcoin'deki düşüş bugün de devam ediyor.
Financial Times gazetesine konuşan ICAP TA adlı piyasa analizi kuruluşundan Walter Zimmermann, "Bitcoin'deki hareketleri alışılmışın dışında diye tanımlamak yetmez. Böyle bir şey daha önce hiç görmedik" diyor.
Bitcoin'deki bu sert fiyat hareketleri, sanal paradaki vadeli işlemlerinin başlamasından günler önce yaşandı.
Chicago merkezli CME Group (Chicago Ticari Takası), Bitcoin vadeli işlemlerini 18 Aralık'ta başlatacağını açıklamıştı.
CME Group'tan yapılan son açıklamalarda, kripto paradaki bu sert fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi adına bir dizi önlemin uygulamaya konacağı belirtildi.
Devre kesici olarak adlandırılan önemler arasında, Bitcoin'deki günlük fiyat değişiminin yüzde 10'u aşması halinde işlemlerin 2 dakikalığına durdurulması var.
Fiyat değişimi yüzde 20'yi aşarsa, işlemler 5 dakikalığına duracak.
Bitcoin vadeli kontratlarının kurumsal yatırımcılar tarafından alınıp satılacak olmasının sanal paranın itibarını artıracağı beklentisinin Bitcoin'deki son yükselişin en önemli tetikleyicisi olduğu düşünülüyor.
Bitcoin fiyatının sadece birkaç hafta içinde yüzde 70 değerlenmesi, birçok yatırım uzmanı tarafından 'balon' uyarılarının da gelmesine neden oluyor.
Financial Times'a konuşan Londra merkezli Forex şirketi Monex Europe'tan analist Ranko Berich, "Bitcoin yatırımcısına herhangi bir kâr payı sağlamıyor. Faiz geliri yok. Arkasında değerini belirleyecek bir merkez bankası bulunmuyor. Herhangi bir ekonomiye bağlı değil. Yani anlayacağınız geleneksel olarak kullandığımız tüm değerleme yöntemleri Bitcoin için geçersiz" diyor.
Nobel ekonomi ödülü sahibi ABD'li ekonomist Robert Shiller ise Bitcoin'i "Neslimizin en büyük balonu" olarak tanımlıyor.
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