Bitcoin 2022’de 25.000 dolar değere ulaşacak

New York merkezli araştırma şirketi FundStrat Global Advisors, Bitcoin’in geleceğine dair parlak öngörüler paylaştı.

Şirketin tahminlerine göre kripto para birimi önümüzdeki yılın ortasında değerini yüzde 40 oranında artırarak 6.000 dolara taşıyacak. 2022’ye gelindiğindeyse bir Bitcoin 25.000 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Bitcoin 23 Ekim itibarıyla 5.830 dolardan (21.605 TL) işlem görüyor.

FundStrat’a göre önümüzdeki beş yıl içerisinde dünyadaki tüm Bitcoin’lerin toplam değeri 350 milyar olacak.

METCALF KANUNU

Araştırma şirketi Bitcoin öngörülerinde Metcalf Kanunu’ndan yola çıkıyor. Metcalf Kanunu, bir ağın değerini kullanıcı sayısının karesiyle ölçüyor.

FundStrat, kripto para biriminin kullanım sayısını ve kullanılan hesapların büyüklüğünü göz önünde bulundurarak, geçtiğimiz birkaç yılda yaşanan fiyat değişimlerinin yüzde 94’ünü öngördüklerini belirtiyor.

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