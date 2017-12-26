Morgan Stanley analistlerinden James Faucette ve araştıram ekibi, şirketin müşterilerine gönderdikleri bir araştırma notunda Bitcoin’in gerçek değeri üzerine görüş bildirdiler.

Araştırma ekibine göre insanların binlerce dolar karşılığında aldıkları Bitcoin’ler esasında tamamen değersiz olabilirler. Faucette, Bitcoin’leri ödeme aracı olarak kabul edenlerin sayısının bir hayli az olduğuna ve bunun Bitcoin’i değersizleştirdiğine dikkat çekiyor.

Morgan Stanley araştırmacıları, günlük Bitcoin transferlerinin 300 milyon doların altında olduğuna işaret ederken, bir günde kredi kartlarıyla 17 milyar dolarlık ödeme yapıldığının altını çiziyorlar.

Bitcoin’i değersizleştiren ise büyük internet mağazalarının neredeyse hiçbirinin kripto parayı bir ödeme yöntemi olarak kabul etmemesi. Öyle ki, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam de birkaç önce Bitcoin’i desteklenen ödeme yöntemleri arasından çıkarmış ve sebep olarak kripto para biriminin istikrarsızlığı gösterilmişti.

Araştırmacılara göre, Bitcoin dünyanın en fazla satış yapan e-ticaret siteleri arasında hiç benimsenmedi.

Faucette, “Eğer kimse Bitcoin’i bir ödeme şekli olarak kabul etmezse değeri 0 olacaktır.” diyor.

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