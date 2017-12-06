Bitcoin'de az önce bir rekor daha geldi! Bitcoin fiyatı 12 bin dolar geçti

Fiyatlarda yaşanan yükselişte Bitcoin vadeli kontratların bu ay içinde işleme açılacağı beklentisi önemli rol oynuyor. Bitcoin'in vadeli işlem görmeye başlamasıyla kripto para biriminin yatırımcılar arasında daha fazla kabul görebileceği ve kullanımının yaygınlaşacağı belirtiliyor.

Bitcoin sabahki işlemlerde önce 12 bin 188 dolara, ardından da 12 bin 273 dolara kadar çıkarak rekor tazeledi.

Sene başında 1000 dolar seviyesinde olan Bitcoin böylece yatırımcısına aradan geçen 11 ayda 12 kat para kazandırmış oldu.

Öte yandan Bitcoin'in piyasa değeri de 200 milyar doları aştı.

"TEHLİKELİ SPEKÜLATİF BİR BALON"

Bitcoimndeki rekor serisi devam ederken, kripto para birimine karşı itirazlar da devam ediyor. Konuyla ilgili son çarpıcı yorum ise Yale Üniversitesi profesörlerinden ünlü ekonomist Stephen Roach'tan geldi. Aynı zamanda Morgan Stanley'in önceki Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve başekonomisti olan Roach, "Bu akla hayale gelmeyecek çok tehlikeli spekülatif bir balon" dedi.

Bitcoin'in şimdiye kadar gördüğü en sert hareket eden finansal ürün olduğunu belirten Roach, "Şimdiye kadar hiçbir ürünün bu kadar dik bir grafikle yükseldiğini görmedim. Ancak Bitcoin kariyerimde gördüğüm en en dik patikayı izliyor" ifadesini kullandı.

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