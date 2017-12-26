Bitcoin'de neler oluyor? İşte son durum

Bitcoin dün kapanışta ise 13 bin 950 dolar seviyesindeydi.

Son dönemin en gözde para birimi olan Bitcoin'de yaşanan sert iniş çıkışlar son iki günde yerini daha sakin bir seyre bıraktı.

Hatırlanacağı üzere Bitcoin fiyatları geçen hafta 20 bin dolar sınırını test etmiş ancak ardından keskin bir düşüşle cuma günü 12 bin doların altına düşmüştü. Yüzde 40 kaybın ardından Bitcoin fiyatı daha sonra 13-15 bin dolar aralığına oturdu.

İSRAİL'DEN YASAK HAZIRLIĞI

Öte yandan Bitcoin'le ilgili haberlere dün damga vuran en önemli gelişme İsrail kaynaklı oldu. İsrail'de piyasa düzenleyicisi ISA, Bitcoin fiyatlarındaki dalgalanmadan dolayı tüm coin şirketlerinin borsa işlem görmesini yasaklamak için teklif sunacak.

Calcalist iş konferansında konuşan İsrail Menkul Kıymetler Kurumu (ISA) başkanı Shmuel Hauser,gelecek hafta ISA yönetim kuruluna bir teklif sunulacağını belirtti.

Hauser, "Bitcoin fiyatları finansal balon izlenimi veriyor ve yatırımcıların böyle bir volatilite ve belirsizlik içerisinde olmasını istemiyoruz. Yatırımcıların duruşumuzu bilmesi gerek ve piyasaya da bir mesaj verilmesi önemli." ifadesini kullandı.

Teklife göre, asli iş kolu kriptoparalar olan şirketlerin Tel Aviv Borsası (TASE)'ye kote olmasına izin verilmemesi, var olanların da endeksten çıkarılması sağlanacak. Nedeni ise Bitcoin ve diğer coin fiyatlarının aşırı dalgalanması ve belirsizlik nedeniyle yatırımcıların zarar görmemesi olarak gösteriliyor.

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