Bitcoin'den bir günde iki rekor

Kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 06.00 sularında 12 bin doları aştıktan sonra yükselmeye devam etti ve 21.40'da 13 bin doların üzerine çıkmayı başardı. Bitcoin'in rekor üstüne rekor kırmasında ABD merkezli finans şirketlerinin, Bitcoin'e ürünleri arasında yer verme kararı alması önemli rol oynadı.

AA'nın haberine göre; ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonundan (CFTC) geçen cuma yapılan açıklamaya göre, CME Group, CBOE ve Cantor Fitzgerald isimli finans şirketleri Bitcoin'i ürünleri arasına eklemek için gerekli resmi izinleri almıştı.

Dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, bu açıklamanın ardından vadeli Bitcoin işlemlerine 18 Aralık itibariyle başlayacağını duyurmuştu.

Dünya genelindeki 1200'e yakın kripto para arasında en değerli olan Bitcoin, sadece bu yıl içinde yüzde 1000 değer kazandı. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 223 milyar dolarla Mc Donald’s, Boeing, Goldman Sachs ve Disney gibi devleri geride bırakıyor.

kripto para

bitcoin

rekor