Kripto para birimi olan Bitcoin bu aralar sert düşüşünü sürdüyor. 1 Mart 2018 tarihinde 11.000,00 dolar olar seviyesinde ilerleyen Bitcoin şu dakikalarda 7.545,25 dolar seviyesinde kan kaybediyor. Bitcoin'deki düşüş yatırımcılarını tedirgin ediyor.

Düşüşteki nedenlerden biri, Bitcoin'in ödeme aracı olarak gözden gittikçe düşüyor olması. Daha önce Steam ve Stripe gibi destekçiler Bitcoin ile ödeme seçeneğini kaldırırken, buna son olarak internetin popüler platformlarından Reddit de eklendi.

Merrill Lynch analistleri de Bitcoin'in işlemlerdeki zaman ve maliyetinin fahiş ve engelleyici olmaya başladığını belirtiyor.

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