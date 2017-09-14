Bitcoin'e 'dolandırıcılık' diyen CEO'ya yanıt

CNBC Fast Money programında konuşan McAfee, Dimon'un Bitcoin'inle ilgili iddialarını reddetti.

Bitcoin üreticisi MGT Capital Investments'ın başındaki isim olan McAfee, üreticilerin Bitcoin yaratmak için süper hesaplama gücüne ve elektriğe büyük yatırım yaptıklarını söyledi.

McAfee, JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'a hitaben şöyle konuştu:

"Bitcoin'i bir dolandırıcılık olarak niteledin. Ben bir bitcoin üreticisiyim. Biz bitcoin yaratırız. Bir bitcoin yaratmanın maliyeti 1000 doların üzerinde. Peki bir dolar yaratmanın maliyeti nedir? Hangisi dolandırıcılık? Bu işin bize maliyeti, dolandırıcılık olmadığının kanıtı.

Elbette bütün yeni teknolojiler gibi değeri yükselecek veya düşecek. Ama asla bir dolandırıcılık değil."