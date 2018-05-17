Bitcoin’in kaderi alternatif kripto paralara bağlı. Yeniden eski günlerdeki yüksek değerlere ulaşması için yeni ve güvenilir kripto para birimlerinin ortaya çıkması gerekiyor.

CNBC Fast Money programına konuk olan kripto yatırım şirketi CoinShares’in Başkanı Danny Masters, Bitcoin’in bu yıl yeniden tavan yapacağını tahmin etti ancak bunun için yeni kripto para arzlarının ve daha iyi yapıların ortaya çıkmasının gerekli olduğuna dikkat çekti.

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“Kripto para arzlarında daha olgun yaklaşımlar sergileyerek, yeni paraların yaşam ömürlerini artırabiliriz.” diyen Masters, kripto para pazarının olgunlaşmasının ve şeffaflaşmasının daha fazla yatırımcıyı kripto piyasalara çekeceğini belirtti.

Henüz Bitcoin’in yaşam döngüsünün erken aşamalarında olduğunu söyleyen Masters, “Henüz bir finansal bir sistem inşa etmeye başladığımız bölüme geçmedik.” dedi.

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