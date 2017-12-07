Kripto para birimi, Bloomberg'in fiyatlamasına göre, İngiltere saati ile 10:10'da 15,075 dolara kadar çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Sanal para biriminin değeri yıl başında 1000 dolar, 12 Kasım'da 5 bin 800 dolardı.

PFIZER, AT&T ve VERİZON GERİDE KALDI

Dünya genelinde bin 200'e yakın diğer sanal para birimlerinin toplam piyasa değeri ise yaklaşık 360 milyar seviyesinde bulunuyor.

Sanal para birimleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Bitcoin, ilk kez geçen hafta salı günü 10 bin dolar seviyesini aşmıştı.

Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 240 milyar dolara yaklaşan Bitcoin, uluslararası ilaç firması Pfizer, yatırım bankacılığı kuruluşu Goldman Sachs ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri AT&T ve Verizon gibi dev firmaları geride bıraktı.