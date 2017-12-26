Kriptopara girişimcisi Julian Hosp, katıldığı CNBC yayınındaki Bitcoin fiyatlarındaki hızlı yükselişin henüz bitmediğini fakat işin içinde bityeniği olduğunu belirtti.

TenX isimli sanal para harcamayı kolaylaştırmayı hedefleyen bir şirketin kurucusu olan Hosp, "Bitcoin fiyatının 60 bin dolar sınırına geleceğini düşünüyorum ama aynı zamanda Bitcoin'in 5 bin dolara düşeceğini de göreceğiz" dedi.

Meselenin hangisinin önce gerçekleşeceği olduğunu söyleyen Hosp, böylelikle şu an 15 bin dolar civarında olan Bitcoin fiyatının 45 bin dolarlık yukarı dalgalanma veya 10 bin dolarlık çöküşüne işaret etmiş oldu.

Aşırı dalgalanma daha önce de pek çok hükümet ve finans yetkilisinin dikkat çektiği ve yatırımcıları uyardığı konuların başında geliyordu.

Hatırlanacağı üzere Bitcoin fiyatları aralık ayı ortasında 20 bin dolara dayanmış ancak bir günde değerinin üçte birini kaybederek 12 bin dolara inmişti. Bitcoin fiyatı saat 15:30 itibarıyla 15.205 dolar.

Squawk Box isimli CNBC programına konuşan Hosp, piyasadaki uzmanların bu tür düşüşleri iyi karşıladığını hatta bu tür çakılmaları kolladığını da aktardı.

Bu iniş bizim için çok çok sağlıklı ve bazılarımız bunu biraz daha fazla alım yapmak için kullanıyor çünkü bir nevi aniden yüzde 40-45 indirim almış gibi oluyorsunuz.

Hosp, bitcoin fiyatının şu an olmasa da bazı dönemlerde kesinlikle ani düşüşler yaşayacağını ancak uzun vadede grafiğin yukarı olacağını, arada biraz düşeceğini de sözlerine ekledi.

KIŞ MI GELİYOR?

Game of Thrones dizisinde zorlukların habercisi olarak klasikleşen "kış geliyor" cümlesi üzerinden ifade edilmeye başlanan Bitcoin balonunun kapıda olduğu iddialarına da cevap veren Hosp, gelecek birkaç ayda bunun olası görünmediğini fakat bir iki yıl sonra piyasada ciddi bir sıkışmanın kaçınılmaz olacağını vurgulayarak 'Kış er ya da geç gelecek' dedi.

Hosp, bir başka önemli iddiada daha bulunarak Bitcoin'in kendisinin değil ancak üzerindeki ilginin 20 yıl önceki dotcom balonuna benzediğini ve gelecekte tüm coinların konsolide olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Balon, herkesin elinde ne var ne yok patlatacak türden olmayacak fakat kullanımı çok az olan tüm coinler ve varlıklar çözülecek ve asılm değerini bulacak.

Hosp, hangi coin araçlarının en uzun soluklu olacağına dair fikrini paylaşmasa da Bitcoin için dijital altın benzetmesinde bulundu ancak günlük hayatta kullanımının sınırlı kalacağını söyledi.

TenX kurucusu Julian Hosp dünyanın çeşitli yerlerinde blokzincir ve kriptoparalar üzerine konferanslar düzenliyor ve çok satan bir de kitabı bulunuyor. 31 yaşındaki Hosp'un asıl mesleği ise tıp doktorluğu.

— Dr. Julian Hosp (@julianhosp) December 20, 2017