Kriptopara girişimcisi Julian Hosp, katıldığı CNBC yayınındaki Bitcoin fiyatlarındaki hızlı yükselişin henüz bitmediğini fakat işin içinde bityeniği olduğunu belirtti.
TenX isimli sanal para harcamayı kolaylaştırmayı hedefleyen bir şirketin kurucusu olan Hosp, "Bitcoin fiyatının 60 bin dolar sınırına geleceğini düşünüyorum ama aynı zamanda Bitcoin'in 5 bin dolara düşeceğini de göreceğiz" dedi.
Meselenin hangisinin önce gerçekleşeceği olduğunu söyleyen Hosp, böylelikle şu an 15 bin dolar civarında olan Bitcoin fiyatının 45 bin dolarlık yukarı dalgalanma veya 10 bin dolarlık çöküşüne işaret etmiş oldu.
Aşırı dalgalanma daha önce de pek çok hükümet ve finans yetkilisinin dikkat çektiği ve yatırımcıları uyardığı konuların başında geliyordu.
Hatırlanacağı üzere Bitcoin fiyatları aralık ayı ortasında 20 bin dolara dayanmış ancak bir günde değerinin üçte birini kaybederek 12 bin dolara inmişti. Bitcoin fiyatı saat 15:30 itibarıyla 15.205 dolar.
Squawk Box isimli CNBC programına konuşan Hosp, piyasadaki uzmanların bu tür düşüşleri iyi karşıladığını hatta bu tür çakılmaları kolladığını da aktardı.
Hosp, bitcoin fiyatının şu an olmasa da bazı dönemlerde kesinlikle ani düşüşler yaşayacağını ancak uzun vadede grafiğin yukarı olacağını, arada biraz düşeceğini de sözlerine ekledi.
KIŞ MI GELİYOR?
Game of Thrones dizisinde zorlukların habercisi olarak klasikleşen "kış geliyor" cümlesi üzerinden ifade edilmeye başlanan Bitcoin balonunun kapıda olduğu iddialarına da cevap veren Hosp, gelecek birkaç ayda bunun olası görünmediğini fakat bir iki yıl sonra piyasada ciddi bir sıkışmanın kaçınılmaz olacağını vurgulayarak 'Kış er ya da geç gelecek' dedi.
Hosp, bir başka önemli iddiada daha bulunarak Bitcoin'in kendisinin değil ancak üzerindeki ilginin 20 yıl önceki dotcom balonuna benzediğini ve gelecekte tüm coinların konsolide olma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.
Hosp, hangi coin araçlarının en uzun soluklu olacağına dair fikrini paylaşmasa da Bitcoin için dijital altın benzetmesinde bulundu ancak günlük hayatta kullanımının sınırlı kalacağını söyledi.
TenX kurucusu Julian Hosp dünyanın çeşitli yerlerinde blokzincir ve kriptoparalar üzerine konferanslar düzenliyor ve çok satan bir de kitabı bulunuyor. 31 yaşındaki Hosp'un asıl mesleği ise tıp doktorluğu.
— Dr. Julian Hosp (@julianhosp) December 20, 2017
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.