Bitcoin fiyatları çakıldı! 1 Bitcoin ne kadar oldu? (30 Kasım 2017)

Hafta başında 11.400 dolar (45.500 TL) ile tarihinin en yüksek değerine ulaşan Bitcoin, 2.000 doların üzerinde değer kaybederek 9.200 (36.400 TL) dolara geriledi.

Coinbase ve Gemini borsaları, kripto paranın değerini 11.000 doların üzerine çıkarmasının ardından çöktü ve birçok kullanıcı Bitcoin alım-satım işlemleri yapamadı.

Lüksemburg merkezli Bitcoin borsası Bitstamp ile Coinbase’in profesyonel Bitcoin ticareti platformu GDAX’ın çökmesi kripto paranın değerinin çakılmasına sebep oldu.

2012 yılından bu yana 50 milyar dolar değerinde kripto para transferine ev sahipliğine yapan Coinbase, Bitcoin fiyatlarının 11.000 doları aştıktan sonra kullanıcıların GDAX’e akın ettiklerini ve bu nedenle sistemin kısmi olarak aksadığını söyledi.

Kimi kullanıcılar sisteme giriş yapamazken, giriş yapanlar ise çok yavaş çalıştığını gözlemledi.

2015’te kurulan ve dünyanın en büyük Bitcoin borsalarından olan Gemini ise bakıma girmek zorunda kaldı.

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